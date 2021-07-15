Майже всі вакцини від коронавірусу, зокрема ті, які нині використовуються в Україні, можна вважати ефективними проти індійського варіанту (Дельта).

Про це в ефірі одного з українських телеканалів заявив очільник комісії з біобезпеки й біозахисту РНБО, директор Інституту біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України Сергій Комісаренко.

– Майже всі вакцини, які акредитовані та визнані ВООЗ, допомагають, зокрема проти штаму Дельта. Звичайно, вони допомагають трішки менше, ніж проти первинного штаму, – зазначив Сергій Комісаренко.

За його словами, варіант Дельта відрізняється від “дикого” коронавірусу 13 мутаціями, але все одно вакцини працюватимуть проти нього.

У майбутньому науковці оптимізуватимуть свої препарати. Найлегше це зробити виробникам м-РНК вакцин – Pfizer та Moderna, додає експерт.

В Україні виявили випадки інфікування індійським штамом коронавірусу (Дельта). Варіант вважають більш небезпечним через спроможність активніше поширюватися та провокувати важчий перебіг захворювання.

Через це експерти закликають робити щеплення, аби епідситуація на планеті не погіршувалася.