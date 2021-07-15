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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Вікторія Яснопольська |

На щеплення на таксі: Uber та helsi.me надають знижку на поїздку до центрів Covid-вакцинації

такси

Теперь украинцы, записываясь на вакцинацию через сайт сервиса helsi.me, смогут получить специальный промокод со скидкой 20%, чтобы поехать на прививку против ковида.

– Ми начинаем социальную инициативу #ЇдьТаВакцинуйся, которая является важным шагом на пути к возвращению к нормальной жизни, – прокомментировал событие менеджер по развитию Uber в Центральной и Восточной Европе Артем Панченко.

По его словам, совместная инициатива работает в пяти городах Украины. А именно в Киеве, Одессе, Харькове, Запорожье и Львове.

– Доехать в центры массовой вакцинации общественным транспортом может быть утомительным в летнюю жару. Поэтому надеемся, что промокод пригодится всем, кто планирует получить прививку, – уверен СЕО-специалист helsi.me Евгений Донец.

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Как это работает

Чтобы получить промокод на поездку, нужно записаться на прививку через сервис helsi.me на удобную дату и время в пункт вакцинации. Подтверждение записи будет отправлено в смс-сообщении. Чтобы получить промокод, необходимо отправить его скрин в чат сервиса helsi.me на Facebook.

Промокоды ограничены местом посадки и высадки в центрах вакцинации, которые указаны на сайте helsi.me.

Источник: helsi.me, uber

Фото: Depositphotos

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