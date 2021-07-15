У світі все ще доволі високий відсоток людей, які відмовляються від щеплення проти Covid-19 через те, що не вірять у безпечність та ефективність схвалених вакцин.

У цьому сенсі олії у вогонь підливають періодичні повідомлення про побічні ефекти після Covid-уколів. І хоча такі випадки вкрай рідкісні, вони все ж справляють сильне враження на особливо недовірливих людей.

Із цієї і не тільки причини дослідження та вивчення наявних Covid-вакцин не припиняються. Увагу вчених зосереджено на довгострокових перспективах у цьому питанні.

На думку переважної більшості дослідників, Covid-вакцини з мРНК, вироблені компаніями Pfizer / BioNTech і Moderna, є одними з найсильніших, які коли-небудь бачив світ. За даними клінічних випробувань, вони більше ніж на 94% ефективні у запобіганні хворобі. І реальні дані підтверджують цей успіх.

І хоча мРНК-вакцини Pfizer / BioNTech і Moderna широко й успішно використовуються протягом півроку, компанії-виробники наразі активно домагаються схвалення дуже вимогливого Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA).

– Потрібно продемонструвати, що відомі та потенційні переваги переважують відомі та потенційні ризики, і що продукт може бути ефективним, – зазначає фахівець з біоетики Penn Medicine Холлі Фернандес Лінч.

Оскільки вакцини вводяться здоровим людям, а не тим, хто вже хворий на Covid-19, FDA застосувало більш жорсткий стандарт, вимагаючи більше даних про безпеку та ефективність вакцин проти Covid-19.

Експерти з Пенсільванії не тільки пильно стежать за нормативними кроками і механізмами звітності, задіяними в оцінці безпеки вакцин, а й проводять свої власні дослідження, щоб оцінити імунну відповідь від вакцини.

Наразі перспективи здаються обнадійливими, а ретельні дослідження й надалі надаватимуть докази, які допоможуть захистити громадське здоров’я і забезпечити довіру до вакцин у найближчі місяці і роки.