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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Людмила Грубник |

Небезпечні та нормальні: до яких симптомів після Covid-уколу варто поставитися серйозно

Небезпечні та нормальні: до яких симптомів після Covid-уколу варто поставитися серйозно

МОЗ озвучив симптоми після вакцинації від коронавірусу, у разі фіксування яких варто звертатися до лікаря.

На певні реакції організма не треба заплющувати очі, це може загрожувати ускладненнями.

Небезпечні симптоми після щеплення:

  •  судоми;
  •  втрата свідомості;
  • блювання;
  • висип на тілі;
  • сильний біль;
  • температура понад 38°;
  • сплутаність мови.
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Водночас є низка симптомів, які є досить поширеними та нормальними.

Можливі реакції на вакцинацію:

  • почервоніння, біль, набряк у місці ін’єкції;
  • лихоманка чи озноб;
  • головний біль, біль у м’язах чи суглобах, біль у животі;
  • збільшені лімфатичні вузли;
  • нудота;
  • втомлюваність;
  • безсоння;
  • запаморочення.

У відомстві радять стежити за своїм станом, не збивати невисоку температуру і у жодному разі не вживати самостійно антибіотики.

Вакцинація проти коронавірусу триває в Україні з кінця лютого 2021 року. За цей період у країні зробили понад 2,4 млн уколів.

Джерело: МОЗ

Фото: Pexels

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