МОЗ озвучив симптоми після вакцинації від коронавірусу, у разі фіксування яких варто звертатися до лікаря.
На певні реакції організма не треба заплющувати очі, це може загрожувати ускладненнями.
Небезпечні симптоми після щеплення:
- судоми;
- втрата свідомості;
- блювання;
- висип на тілі;
- сильний біль;
- температура понад 38°;
- сплутаність мови.
Водночас є низка симптомів, які є досить поширеними та нормальними.
Можливі реакції на вакцинацію:
- почервоніння, біль, набряк у місці ін’єкції;
- лихоманка чи озноб;
- головний біль, біль у м’язах чи суглобах, біль у животі;
- збільшені лімфатичні вузли;
- нудота;
- втомлюваність;
- безсоння;
- запаморочення.
У відомстві радять стежити за своїм станом, не збивати невисоку температуру і у жодному разі не вживати самостійно антибіотики.
Вакцинація проти коронавірусу триває в Україні з кінця лютого 2021 року. За цей період у країні зробили понад 2,4 млн уколів.