МОЗ озвучив симптоми після вакцинації від коронавірусу, у разі фіксування яких варто звертатися до лікаря.

На певні реакції організма не треба заплющувати очі, це може загрожувати ускладненнями.

Небезпечні симптоми після щеплення:

судоми;

втрата свідомості;

блювання;

висип на тілі;

сильний біль;

температура понад 38°;

сплутаність мови.

Водночас є низка симптомів, які є досить поширеними та нормальними.

Можливі реакції на вакцинацію:

почервоніння, біль, набряк у місці ін’єкції;

лихоманка чи озноб;

головний біль, біль у м’язах чи суглобах, біль у животі;

збільшені лімфатичні вузли;

нудота;

втомлюваність;

безсоння;

запаморочення.

У відомстві радять стежити за своїм станом, не збивати невисоку температуру і у жодному разі не вживати самостійно антибіотики.

Вакцинація проти коронавірусу триває в Україні з кінця лютого 2021 року. За цей період у країні зробили понад 2,4 млн уколів.