У МОЗ вважають ймовірним запровадження чергового локдауну в Україні восени 2021 року, проте нині в країні роблять все необхідне, щоб уникнути посилення заходів.

Про це розповів очільник відомства Віктор Ляшко. За його словами, це залежить від продовження дотримання карантинних норм та масової вакцинації серед населення.

– Якщо у нас люди старше 60 років будуть вакциновані хоча б на 80%, то потенційне зростання кількості випадків для нашої системи охорони здоров’я буде некритичним, – каже Віктор Ляшко.

Наразі важливо захистити найбільш вразливі групи населення, а саме людей похилого віку, які найважче переносять хворобу і серед яких ризик складних наслідків вищий.

– Якщо вони будуть вакциновані, тоді за умови зростання числа нових випадків, ми будемо оцінювати дві складових: потенційний вплив на стан і життя людей, а також вплив на економіку. І якщо ми захистимо вакцинацією пріоритетні групи, то можемо більше дивитися в бік економіки, щоб вона працювала, – додає міністр.

Водночас поки що в Україні відносно стабільна ситуація з коронавірусом. Однак вона може погіршитися через поширення індійського штаму (Дельта).