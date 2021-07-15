Карантин в Україні та світі – головні новини про коронавірус за 15 липня 2021

У світі станом на 15 липня підтвердили 189,3 млн випадків Covid-19, з них померло вже понад 4 млн людей. Через поширення штамів Covid-19 в Україні прогнозують спалах захворюваності наприкінці серпня або на початку вересня.

Коронавірус в Україні

В Україні станом на 15 липня підтвердили 623 випадки коронавірусу. Це означає, що з кожним днем у країні збільшується кількість хворих. Одужали за добу – 589 осіб, а від ускладнень, які викликала хвороба, померло 20 людей.

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували в Одеській (57), Житомирській (33) та Донецькій (32) областях.

За словами начальника Головного управління Держпродспоживслужби в Києві Олега Рубана, в Україні буде погіршення ситуації із захворюваністю, адже така тенденція спостерігається у всьому світі через поширення нових штамів Covid-19.

Коронавірус у світі

Найбільшу кількість нових випадків Covid-19 у світі зафіксували за добу в Бразилії (57 тис.), Індонезії (54 тис.), та Великій Британії (42 тис.) За кількістю смертей за добу у світовому рейтингу лідирує Бразилія, Індонезія та Росія.

У Європі найактивніше коронавірус поширюється в Великій Британії, Іспанії та Росії. Україна серед країн світу займає 72 місце за кількістю нових інфікувань, серед країн Європи – 14 позицію.

Початок третьої хвилі пандемії та рекордна смертність у Росії: Covid-новини 15 липня / 2 фотографии

Влада Бельгії застосовує жорсткі заходи у вигляді чималих штрафів за відсутність документів, що підтверджують задовільний стан здоров’я людини. Це пов’язано зі значним збільшенням захворюваності на Covid-19.

У Росії за добу 791 людина померла від коронавірусу. Рекордну кількість смертей фіксують третій день поспіль.

У Нідерландах за останню добу повідомили про понад 11 тис. нових заражень коронавірусом. Це найбільший показник з грудня 2020 року.

Серед учасників Олімпійських ігор в Токіо, які прибули в Японію, виявили випадок зараження на коронавірус. Спортсмен, перед отриманням позитивного тесту на вірус, проходив обов’язкову самоізоляцію.

У ВООЗ повідомили, що світ перебуває на порозі третьої хвилі коронавірусу. Нині штам Дельта зафіксували вже у понад 111 країнах. Тому в організації очікують, що цей варіант найближчим часом стане домінантним у всьому світі.