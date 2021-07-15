Мануальні терапевти, а у народі “костоправи” стають популярнішими серед українців. Адже деякі люди думають, що болі у спині – це одразу сигнал для того, щоб їх полікували руками.

Проте слід розуміти, що не завжди з такими проблемами можна звертатися до мануального терапевта. Деякі процедури можуть навпаки погіршити стан пацієнта.

Тому Факти ICTV розкажуть детальніше про мануальних терапевтів, чим вони займаються, у яких саме випадках до них слід звертатися та як обрати кваліфікованого лікаря.

Хто такий мануальний терапевт

Мануальний терапевт – це насамперед людина, яка має вищу медичну освіту – лікар. Він займається лікуванням тіла людини, тобто опорно-рухового апарату (м’язів, кісток) та різних станів і захворювань, які трапляються протягом життя людини, за допомогою своїх рук, розуму, різних технік та додаткових інструментів.

Нерідко мануальну терапію асоціюють з нетрадиційною медициною. Проте її вже активно використовують у неврології, ортопедії, нейрофізіології та спортивній медицині.

Ефективно вона може поєднуватися з лікувальними масажами, фізіотерапією через те, що вони підсилюють кровообіг у тканинах і органах.

Що лікує мануальний терапевт

– Інколи люди думають, що ми лікуємо все. В основному це різні захворювання опорно-рухового апарту, починаючи від функціонального блоку в якомусь із сегментів хребта (найчастіша патологія, пацієнти кажуть “вилетів диск”), м’язевих спазмів, закінчуючи різними компресійними синдромами. Перелік хвороб дуже великий насправді, – зазначив мануальний терапевт Андрій Момот.

Спеціаліст повинен бути компетентним у певних захворюваннях:

артроз, остеохондроз, ревматизм;

біль спини, шиї, тазостегнових суглобів різної етіології;

артеріальна гіпертензія;

хронічні хвороби серцево-судинної системи;

реабілітація після вивихів і переломів;

вроджені захворювання опорно-рухового апарату.

вертеброгенні цервікалгії, торакалгії і люмбоішіалгії, кокцигодинії та інше.

Коли звертатися до спеціаліста

– У нас люди звертаються, коли вже “допекло”, але потрібно звертатися перш за все для профілактики та запобігання захворюванню, – каже лікар.

У разі виникнення сильного болю у зоні хребта, опорно-рухового апарату, деяких внутрішніх органів, систем, слід звернутися до мануального терапевта або ж до іншого спеціаліста, який за необхідності направить вас до першого.

Як підготуватися до прийому

Якщо у людини є скарги на болі у спині, то варто відвідати мануального терапевта. Перед візитом до лікаря бажано мати результати попередніх обстежень, наприклад, УЗД, рентген, МРТ, КТ хребта, висновки невролога чи нейрохірурга. Для повної картини можна зробити лабораторні дослідження крові та сечі.

Які є протипоказання

онкологічний процес;

туберкульозний процес;

переломи в гострій фазі;

післяопераційний період;

гострі порушення кровообігу;

психічні розлади;

артеріальна гіпертензія;

травми хребетного стовпа;

відкриті рани, гнійні ураження шкірних покривів.

Вартість прийому

За словами лікаря, вартість залежить від міста й місця прийому. Наприклад, у Києві в середньому консультація мануального терапевта коштує 600 грн.

Як обрати мануального терапевта

Спеціаліст радить читати відгуки та проглядати результати роботи мануальних терапевтів, щоб обрати саме того, хто підходить вам. Варто пам’ятати, що у “мануальщика” повинна бути вища освіта у цій сфері.

За його словами, зараз існує велика кількість “шарлатанів”. Деякі з них записують відео з пацієнтами під час процедур. Там чути хрускіт, а на обличчі пацієнта – біль та неприємні відчуття, вони застосовують техніки, які можуть зашкодити здоров’ю людини. Тому до вибору спеціаліста варто поставитися відповідально.