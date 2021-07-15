Кабінет Міністрів України 14 липня змінив порядок використання Covid-сертифікатів. Тепер документ буде дійсним 180 днів з моменту отримання останньої доз вакцини від коронавірусу.

Цей термін – це встановлений стандарт Всесвітньої організації охорони здоров’я. Документ свідчить про наявність імунітету та захисту людини від коронавірусу завдяки проведенню повного курсу вакцинації.

Про це повідомив начальник Головного управління Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан в ефірі одного з українських телеканалів.

– Захист після будь-якої вакцини – це півроку, тому і 180 діб. Можливо після додаткового вивчення вакцин термін дії сертифікату збільшать. Адже, якщо порівнювати з вакцинами від інших хвороб – їх термін дії сягає від одного до десяти років, – зазначив він.

За його словами, нині 180 днів – це встановлений мінімальний термін, який можуть надалі переглянути.

– А щодо дії ПЛР-тесту – 72 години, то під час визначення терміну враховували інкубаційний період. Тест є показником безпеки людини, – додав він.

На питання, що буде, коли термін дії сертифікату закінчиться Рубан відповів, що тест на антитіла здавати не потрібно. Вони не є основним індикатором захисту, адже система захисту організму йде на рівні клітинного імунітету. Зараз це питання вивчають. Якщо це буде науково обґрунтовано, то термін дії збільшать.

Covid-сертифікат дасть можливість забезпечити більшу кількість громадян України, іноземців та осіб без громадянства, які постійно проживають на території України, в’їздом, транзитним проїздом та перебуванням на території іноземних держав, разом з ЄС.

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