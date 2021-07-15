У майбутньому українців можуть вдруге вакцинувати від коронавірусу, але в пріоритеті, щоб громадяни отримали хоча б один курс щеплення.

Про це повідомив очільник Міністерства охорони здоров’я Віктор Ляшко.

– Ми усвідомлюємо, що якщо будуть реальні дані і рекомендації проводити другий комплекс щеплень, то ті українці, які проактивно налаштовані щодо вакцинації, 100% прийдуть і зроблять щеплення, – уточнив Віктор Ляшко.

За його словами, громадянам, можливо, знадобиться повторний курс імунізації або третя бустерна доза.

Водночас Ляшко не надав однозначної відповіді на запитання, чи можлива обов’язкова вакцинація від коронавірусу в Україні.

– Я як міністр охорони здоров’я зацікавлений у тому, щоб люди були здорові, а лікарні були порожніми, з модернізованим та інноваційним обладнанням, щоб на випадок, коли щось трапляється, можна було надати медичну допомогу. Я докладаю всіх зусиль для того, щоб українці могли і хотіли вакцинуватися, – відповів міністр.

Вакцинація від коронавірусу триває в Україні з лютого 2021 року. У країні зробили понад 2,4 млн щеплень.