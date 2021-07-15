Ідеальний сніданок для дитини має бути корисним і ситним, заряджати її енергією, що дасть змогу бути активною та добре вчитися.

Батьки можуть експериментувати, намагаючись придумати, що ж готувати дітям на сніданок, однак це – досить простий і доступний кожному набір продуктів, переконує дієтолог Тетяна Миколаєнко.

– Здоровий сніданок дитини має містити кашу. Це основа першого прийому їжі. Вона дає користь, енергію, відчуття ситості. Крім того, вона добре перетравиться і не викличе відчуття тяжкості, коли хочеться полежати або поспати, – розповідає Фактам ICTV Тетяна Миколаєнко.

За її словами, до каші, яка є хорошою вуглеводною базою, треба додати білки.

– Ідеальним доповненням буде відварене яйце. Також потрібні жири. Вони містяться у вершковому маслі, яке варто додати до каші, – доповнює дієтолог.

Подати з цим усім слід несолодкий напій – чай ​​чи компот з ягід або фруктів, вважає фахівець.

– Треба привчати дітей пити несолодкий чай або будь-який несолодкий напій. За бажання це доволі просто зробити, – пояснює експерт.

Такий варіант сніданку повинен бути основою, його можна урізноманітнити й іншими наборами продуктів.

– Можна готувати сир зі сметаною і ягодами, сирники та запіканки. Іноді можна дозволяти булочку з маслом або сиром. Але це лише для урізноманітнення, – коментує Тетяна Миколаєнко.

Щоб такий сніданок не набрид дитині, потрібно чергувати основні продукти. Також слід уточнити, які продукти подобаються їй більше, а що вона не дуже любить.

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– Потрібно чергувати каші: сьогодні вівсянка, завтра – гречка, післязавтра – булгур. Також можна змінювати добавки – ягоди, горіхи, насіння, – пояснює дієтолог.

Водночас не варто подавати дітям вранці солодкі сніданки, наприклад, каші, мюслі, млинці або оладки з варенням, випічку.

– Такі сніданки не дадуть довгого насичення. Доволі скоро у дитини знову бурчатиме в животі. Також вони – шлях до діабету, – наголошує Тетяна Миколаєнко.

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Крім того, каша з яйцем – досить простий варіант нагодувати дитину і для самих батьків. Адже їх можна приготувати ще ввечері, а вранці просто розігріти.