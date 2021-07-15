15 липня депутати Верховної Ради 347 голосами ухвалили за основу законопроект щодо збільшення видатків на закупівлі, проектування та встановлення кисневих станцій.

Ініціатори законопроекту пропонують встановити в опорних закладах охорони здоров’я, де лікують хворих на коронавірус, кисневі станції. Завдяки цьому лікарні матимуть повну кисневу незалежність.

Заклади зможуть генерувати кисень із навколишнього повітря за технологією PSA. Він під високим тиском подаватиметься по всій лікарні через централізовану систему трубопроводів від єдиного генератора.

Для роботи кисневої станції потрібна лише одна точка включення до електромережі. Встановити її можна всередині будівлі лікарні.

Крім того, наголошують нардепи, киснева станція є економічно значно ефективнішою, оскільки 1 куб. м кисню з кисневої станції коштує на рівні 1 кВт електроенергії (до 2 грн).

Стільки ж кисню з портативного кисневого генератора коштує близько 70 грн. Кисень із балону з доставкою є ще дорожчим.

Щоб закупити станції, нардепи пропонують створити дві нові бюджетні програми, а фінансувати їх за рахунок додаткових надходжень від податку на додану вартість із ввезених на територію України товарів.

Збільшити доходи загального фонду державного бюджету пропонують на 800 млн грн.

На таку ж суму мають збільшити обсяг бюджетних призначень Міністерства охорони здоров’я України за загальним фондом державного бюджету, передбачивши видатки розвитку за двома новими бюджетними програмами.