Світ перебуває на початковому етапі третьої хвилі коронавірусу. Про це повідомив генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус під час брифінгу 14 липня.

За його словами, вже місяць у країнах світу фіксують збільшення кількості хворих на Covid-19 за добу. Після 10 тижнів стабільної ситуації смертність знову зростає, а вірус мутує.

– Разом із тим, як у Європі та Північній Америці зростали показники вакцинації, ми спостерігали стійке зниження кількості захворювань і смертності. На жаль, зараз ці тенденції змінилися, і ми перебуваємо на ранніх стадіях третьої хвилі, – зазначив він.

Гебреєсус додав, що нині штам Дельта зафіксували вже у понад 111 країнах. Тому в організації очікують, що цей варіант найближчим часом стане домінантним у всьому світі.

На думку очільника ВООЗ, ранню стадію третьої хвилі також спричинила нерівність у глобальному розподілі вакцин. Чимало країн досі не отримали жодної вакцини, а більшість держав не отримали достатньої кількості доз.

Завдяки глобальній програмі COVAX вже вдалося поставити понад 100 млн доз вакцин від коронавірусу, але цього замало, щоб забезпечити всі країни.

– Для досягнення цієї мети нам потрібні 11 млрд доз. Ми вдячні країнам Великої сімки за заяви про те, що вони пожертвують 870 млн доз іншим через програму COVAX. Але потрібно набагато більше, – каже він.

Також Гебреєсус розчарований через те, що багато країн зарано почали послаблювати карантинні обмеження. Він вважає, що це призводить до більшого поширення коронавірусу.

За прогнозами Європейського центру з профілактики та контролю захворюваності, до кінця літа на штам коронавірусу Дельта припадатиме 90% усіх випадків інфікування, що поширюються в ЄС.

У зв’язку з цим, країни повинні прискорити програми вакцинації від коронавірусу разом з постачанням доз препаратів.

Джерело: ВООЗ