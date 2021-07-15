Найбільше в історії міжнародне дослідження людей із тривалим Covid-19 виявило понад 200 симптомів і спонукало дослідників звернутися до національної програми скринінгу, яка допоможе краще зрозуміти, скільки людей постраждали, і яка підтримка їм буде потрібна.

Наукове спостереження показало, що багато симптомів тривалого Covid-19 – від туману в голові та галюцинацій до тремору і шуму у вухах – охопило десять систем і органів тіла. Третину симптомів пацієнти відчували протягом як мінімум шести місяців.

Вчені також закликали до розширення клінічних рекомендацій з оцінки пацієнтів з підозрою на тривалий Covid-19, окрім серцево-судинних та функціональних тестів легень.

– Багато клінік після Covid-19 зосереджені на респіраторній реабілітації. Це правда, що у багатьох людей буває задишка, але у них також є багато інших проблем та симптомів, до яких клініки повинні застосовувати більш цілісний підхід, – зазначає нейробіолог з Університетського коледжу Лондона Афіна Акрамі.

Вона наголосила, що, ймовірно, десятки тисяч пацієнтів із тривалим Covid-19 страждають мовчки, не маючи певності, що їхні симптоми пов’язані саме з цією інфекцією.

Під час дослідження було опитано майже 4 тис. осіб з підтвердженим або підозрюваним тривалим Covid-19 із 56 країн. Було виявлено 203 симптоми, 66 з яких відстежувалися протягом семи місяців.

Найбільш частими симптомами були стомлюваність, нездужання після фізичних навантажень (коли здоров’я людей погіршується після фізичних або розумових навантажень) і мозковий туман.

Інші ефекти включали зорові галюцинації, тремор, свербіж шкіри, зміни менструального циклу, сексуальну дисфункцію, прискорене серцебиття, проблеми з контролем сечового міхура, оперізуючий лишай, втрату пам’яті, помутніння зору, діарею і шум у вухах.

Близько 22% людей, які взяли участь в опитуванні, повідомили, що вони не можуть працювати – були звільнені, перебували у тривалій відпустці через хворобу чи із непрацездатності або звільнялися самі через хворобу. А 45% вимагали скороченого графіка роботи.