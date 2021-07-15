Сплеск захворювань на коронавірусну інфекцію в Бельгії змусив владу застосувати жорсткі адміністративні заходи у вигляді чималих штрафів за відсутність документів, що підтверджують задовільний стан здоров’я людини.

Необхідний документ, який тут називають “формою пасажирської локації”, має свідчити, що громадянин або щеплений проти Covid-19, або набув антитіла внаслідок перенесеної хвороби, або має негативний ПЛР-тест.

– Будь-яку особу, що прибуває в Бельгію без правильно оформлених Covid-документів, штрафують на 250 євро. Шахрайство карається штрафом у 750 євро. Набагато більші штрафи за виявлені порушення очікують і транспортні компанії, – пише бельгійське видання VRT.

Видання також зазначає, що адміністративні стягнення були введені з ініціативи органів прокуратури Бельгії. Причому штрафувати правоохоронці будуть на місці, за фактом виявлення порушення.

В аеропорту Брюсселя вже почали відповідні цільові перевірки із залученням додаткових сил місцевої поліції. Під такий контроль підпадають і пасажири, що прибули до Шенгенської зони з-за меж ЄС, і туристи внутрішніх авіарейсів копі.

За даними сайту Worldometer, у світі станом на ранок 14 липня зафіксували понад 188 млн випадків зараження Covid-19, з них близько чотирьох млн – летальні, одужали понад 170 млн осіб .

Джерело: VRT