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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Ольга Тетеріна |

В Україні заборонили продавати ліки дітям до 14 років

В Україні заборонили продавати ліки дітям до 14 років

В Україні заборонили продавати лікарські засоби дітям до 14 років. Відповідний проект закону Про внесення змін до статті 21 Закону України Про лікарські засоби ухвалила Верховна Рада.

Рішення підтримав 341 народний депутат.

У пояснювальній записці до законопроекту зазначено, що його метою є встановлення на рівні закону заборони на продаж (реалізацію, відпуск) особам віком до 14 років, лікарських засобів аптечними закладами нашої держави.

Основне завдання – унеможливити неконтрольоване споживання медичних препаратів (лікарських засобів) у цілях, відмінних від прямого призначення продукту.

Автори закону зазначили, що в Україні відбувається неконтрольований відпуск ліків, тому цю ситуацію необхідно виправляти.

Після того, як закон набуде чинності, у разі сумніву щодо віку покупця, аптекарі вимагатимуть пред’явити документ, який його засвідчує.

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Вже неодноразово в Україні діти труїлися ліками. Наприклад, нещодавно у  Сумах 16-річна дівчина прийняла 30 пігулок протизапального препарату. Її госпіталізували до реанімації з гострим медикаментозним отруєнням.

Ще один випадок –  двоє школярок із ліцею Гармонія, що в Боярці, отруїлись лікарським препаратом Дротаверин. Дівчата подивилися відео в соцмережах та випили 40 пігулок ліків. Одна з них загинула.

Джерело: Верховна Рада

Фото: Depositphotos

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