Вакцина Pfizer: в Україні змінили правила зберігання препарату

В Україні змінили умови зберігання вакцини від коронавірусу Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech на прохання виробника. Тепер препарат зберігатимуть за температури від +2 до +8 ℃ протягом місяця, а не п’яти днів.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я. Вони зазначили, що у травні 2021 року після досліджень препарату компанія Pfizer звернулася до органів охорони здоров’я. Вони попросили послабити вимоги до холодового ланцюга і дозволити зберігати нерозведений препарат при температурі від +2 до +8 протягом місяця.

Таким чином регулятори у Європі, Великій Британії та США вже змінили вимоги до зберігання цієї вакцини.

24 червня Міністерство охорони здоров’я України також отримало офіційний лист від Pfizer Export B.V. з проханням переглянути вимоги до холодового ланцюга. Тому міністерство дозволило зберігати препарат за цієї температури протягом 31 дня.

– Ця норма застосовується до партій вакцини, термін придатності яких закінчується після 30 квітня 2021 року. Інструкція до нових партій вакцини Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech вже містить оновлені вимоги до температури зберігання, – додали у МОЗ.

В Україні змінили умови зберігання вакцини Pfizer / 2 фотографии

У Харківській області зіпсувалося 9 360 доз вакцини від коронавірусу Pfizer/BioNTech. Причиною цього стало порушення правил транспортування препарату. У МОЗ заявили, що проведуть розслідування щодо цієї справи.