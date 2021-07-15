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Вікторія Яснопольська |

Вакцину Pfizer, яку транспортували з порушенням, відразу повернули на склад – МОЗ

доставка вакцины

Коли до Харківської області доставили ​​одну із партій Covid-вакцини Comirnaty/Pfizer-BioNTech, з’ясувалося, що датчик показував відхилення від рекомендованого виробником температурного режиму. За інформацією МОЗ України, дана поставка була повернута на склад ДП Укрмедпостач.

Як повідомляє прес-служба МОЗ, наразі зразки із забракованої партії проходять перевірку в акредитованому центрі стандартизації, метрології та сертифікації.

Одночасно із цим МОЗ буде проведена ще одна ревізія щодо дотримання температурного режиму на всьому шляху проходження вакцини.

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Шлях проходження вакцини є ланцюжком з кількох етапів. Спочатку вантаж із національного складу розміщають в бокси, що встановлені в кузовах автомобілів, потім відвантажують на регіональний склад, з якого медичні працівники забирають вакцини у спеціальних сумках-холодильниках.

Протягом усього цього маршруту вакцина, після її розморожування, повинна зберігатися при температурі від 2 до 8 ° C, зокрема і в кузові автомобіля.

Дотримання температурних вимог, визначених виробником, під час зберігання і транспортування вакцин у різних режимах, є однією з основних складових збереження якості продукту на всіх етапах його надходження до пацієнта. Вимоги та механізми дотримання цих умов затверджені відповідними наказами МОЗ України, гармонізованими з міжнародними стандартами.

Джерело: МОЗ

Фото: Depositphotos

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