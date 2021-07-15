Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко розповів, яким чином людина може отримати свідоцтво про вакцинацію від Covid-19. Навіть у тому разі, коли немає сімейного лікаря.

Насамперед, радить міністр, потрібно підписати декларацію з сімейним лікарем.

– Якщо щось не виходить, то треба звернутися туди, де робили щеплення. Ми внесли зміни до постанови Кабінету міністрів, яка регулювала правила видачі міжнародного сертифікату. В нас передбачені дві точки: в установі, яка проводила вакцинацію, або у свого сімейного лікаря, – повідомив він.

До речі, Кабінет міністрів України вніс деякі зміни в порядок отримання сертифікатів. Документ тепер буде дійсний протягом 180 діб.

Цифрові Covid-сертифікати вже частково запрацювали в Україні. Міжнародні почнуть застосовуватися, коли їх визнають інші держави.

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