В Україні станом на 15 липня 2021 року підтвердили 2 242 868 випадків коронавірусу. У країні продовжує зростати кількість нових хворих, за добу їх – 623.
З-поміж них – 37 дітей та 12 медпрацівників.
Загалом в Україні від вірусу померли 52 685 українців, за добу – 20.
Протягом пандемії одужати вдалося 2 179 665 особам, за минулий день – 589.
На території країни загалом провели 11 101 770 ПЛР-тестувань, протягом доби – 19 536.
Коронавірус у регіонах
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували в Одеській (57), Житомирській (33) та Донецькій (32) областях.
Статистика:
- Вінницька область – 13 випадків;
- Волинська область – 2 випадки;
- Дніпропетровська область – 20 випадків;
- Донецька область – 32 випадки;
- Житомирська область – 33 випадки;
- Закарпатська область – 2 випадки;
- Запорізька область – 26 випадків;
- Івано-Франківська область – 11 випадків;
- Київська область – 31 випадок;
- Кіровоградська область – 3 випадки;
- Луганська область – 21 випадок;
- Львівська область – 30 випадків;
- Миколаївська область – 25 випадків;
- Одеська область – 57 випадків;
- Полтавська область – 13 випадків;
- Рівненська область – 8 випадків;
- Сумська область – 21 випадок;
- Тернопільська область – 7 випадків;
- Харківська область – 21 випадок;
- Херсонська область – 11 випадків;
- Хмельницька область – 10 випадків;
- Черкаська область – 22 випадки;
- Чернівецька область – 10 випадків;
- Чернігівська область – 17 випадків.
Коронавірус в Україні
Згідно зі статистикою коронавірусу, станом на 14 липня 2021 року в Україні підтвердили 2 242 245 випадків хвороби, за добу у країні було 547 нових хворих.