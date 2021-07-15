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Людмила Грубник |

Зростання триває: за добу в Україні 623 нових випадки Covid-19

коронавірус

В Україні станом на 15 липня 2021 року підтвердили 2 242 868 випадків коронавірусу. У країні продовжує зростати кількість нових хворих, за добу їх – 623.

З-поміж них – 37 дітей та 12 медпрацівників.

Загалом в Україні від вірусу померли 52 685 українців, за добу – 20.

Протягом пандемії одужати вдалося 2 179 665 особам, за минулий день – 589.

На території країни загалом провели 11 101 770 ПЛР-тестувань, протягом доби – 19 536.

Коронавірус у регіонах

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували в Одеській (57), Житомирській (33) та Донецькій (32) областях.

Статистика:

  • Вінницька область – 13 випадків;
  • Волинська область – 2 випадки;
  • Дніпропетровська область – 20 випадків;
  • Донецька область – 32 випадки;
  • Житомирська область – 33 випадки;
  • Закарпатська область – 2 випадки;
  • Запорізька область – 26 випадків;
  • Івано-Франківська область – 11 випадків;
  • Київська область – 31 випадок;
  • Кіровоградська область – 3 випадки;
  • Луганська область – 21 випадок;
  • Львівська область – 30 випадків;
  • Миколаївська область – 25 випадків;
  • Одеська область – 57 випадків;
  • Полтавська область – 13 випадків;
  • Рівненська область – 8 випадків;
  • Сумська область – 21 випадок;
  • Тернопільська область – 7 випадків;
  • Харківська область – 21 випадок;
  • Херсонська область – 11 випадків;
  • Хмельницька область – 10 випадків;
  • Черкаська область – 22 випадки;
  • Чернівецька область – 10 випадків;
  • Чернігівська область – 17 випадків.
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Коронавірус в Україні

Згідно зі статистикою коронавірусу, станом на 14 липня 2021 року в Україні підтвердили 2 242 245 випадків хвороби, за добу у країні було 547 нових хворих.

Джерело: МОЗ

Фото: Depositphotos

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