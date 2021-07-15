В Україні станом на 15 липня 2021 року підтвердили 2 242 868 випадків коронавірусу. У країні продовжує зростати кількість нових хворих, за добу їх – 623.

З-поміж них – 37 дітей та 12 медпрацівників.

Загалом в Україні від вірусу померли 52 685 українців, за добу – 20.

Протягом пандемії одужати вдалося 2 179 665 особам, за минулий день – 589.

На території країни загалом провели 11 101 770 ПЛР-тестувань, протягом доби – 19 536.

Коронавірус у регіонах

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували в Одеській (57), Житомирській (33) та Донецькій (32) областях.

Статистика:

Вінницька область – 13 випадків;

Волинська область – 2 випадки;

Дніпропетровська область – 20 випадків;

Донецька область – 32 випадки;

Житомирська область – 33 випадки;

Закарпатська область – 2 випадки;

Запорізька область – 26 випадків;

Івано-Франківська область – 11 випадків;

Київська область – 31 випадок;

Кіровоградська область – 3 випадки;

Луганська область – 21 випадок;

Львівська область – 30 випадків;

Миколаївська область – 25 випадків;

Одеська область – 57 випадків;

Полтавська область – 13 випадків;

Рівненська область – 8 випадків;

Сумська область – 21 випадок;

Тернопільська область – 7 випадків;

Харківська область – 21 випадок;

Херсонська область – 11 випадків;

Хмельницька область – 10 випадків;

Черкаська область – 22 випадки;

Чернівецька область – 10 випадків;

Чернігівська область – 17 випадків.

Коронавірус в Україні

Згідно зі статистикою коронавірусу, станом на 14 липня 2021 року в Україні підтвердили 2 242 245 випадків хвороби, за добу у країні було 547 нових хворих.