Використання світлодіодних ламп та електронних гаджетів перед сном може заважати схудненню.

Про це йдеться у результатах дослідження, опублікованого у Scientific Reports. Науковці провели експеримент, у межах якого 10 чоловіків регулярно піддавалися впливу світловипромінювальних діодів (LED), органічних світлодіодів (OLED) або тьмяного світла за чотири години до сну.

Вони виявили, що у цих людей фіксувалося зниження здатності спалювати жир під час сну.

– Витрата енергії та внутрішня температура тіла під час сну були значно знижені після впливу OLED. Крім того, окислення жирів під час сну було значно нижчим, – зазначають дослідники.

Водночас науковці не виявили загального впливу на архітектуру сну.

Ці результати, на їхню думку, можуть означати, що тьмяне світло, а також використання смартфонів, ноутбуків, перегляд телевізора перед сном можуть заважати схудненню.

У подальшій перспективі така звичка може призвести до більш серйозних фізіологічних змін.

Джерело: Eat This, Not That