В Україні 33% населення вже мають імунітет від коронавірусу. Про це повідомив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов під час брифінгу 16 липня.

– За попередніми результатами, 33% населення вже мають імунітет до коронавірусу. Що стосується вакцинації, то ми вважаємо, що 38-40% людей вже мають імунітет, – зазначив він.

За словами Данілова, такі показники не свідчать про скасування протиепідемічних заходів у країні. Ба більше, він анонсував посилення карантину через поширення небезпечних штамів Covid-19.

– Найближчим часом Кабінет Міністрів вживе додаткових заходів реагування на коронавірус тому, що це дуже небезпечно. Як вам всім відомо, на жаль, це стосується вже не тільки дорослого населення, це стосується дітей, – додав він.

Зараз у деяких країнах, особливо там, де проводили чемпіонат Європи з футболу, активно збільшується кількість хворих. В Україні також проводять масштабні заходи, наприклад концерти та фестивалі, велика кількість людей відпочивають на морі. Це також негативно впливає на епідемічну ситуацію у країні.

Данілов додав, що найближчим часом Кабінет міністрів може прийняти жорсткі заходи щодо країн, де фіксується велика кількість хворих (Росія, Індія, Білорусь і ще дві країни ЄС). Також будуть запроваджені вимоги для того, щоб зменшити кількість людей, які їхатимуть в Україну з цих країн.

Станом на 16 липня в Україні зафіксували 737 випадків коронавірусу. За останній день померли 17 пацієнтів, а одужали – 616 людей. Детальніше про коронавірус в Україні – читайте на Фактах ICTV.