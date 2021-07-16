На Львівщині вперше у 2021 році діагностували випадок правця. Хворобу виявили у 7-річної дитини з Мостиського району. Попередньо вона не була щеплена від цієї недуги.

Про це повідомила головна санітарна лікарка Львівської області Наталія Іванченко-Тімко у соціальних мережах.

– На Львівщині випадок правця у 7-річної дитини. На жаль, не була захищена за допомогою вакцинації, – зазначила вона.

Дитину госпіталізували в реанімаційне відділення 14 липня. У неї генералізована форма правця.

Завідувач реанімаційного відділення лікарні Охматдит Віра Приймакова стверджує, що дівчинку вакцинували в один рік, а ревакцинація їй не проводилася. Нині вона у медикаментозному сні та підключена до апарату ШВЛ.

Вона додала, що в дитини є подряпини на руках, ногах. Найсвіжішою є невеличка подряпина на руці, ймовірно, вона стала причиною інфекції.

– Це небезпечна хвороба, оскільки спори правцевої палички є скрізь у ґрунті. Під час травмування шкіри вони можуть потрапити до організму і, за умови відсутності повітря (якщо є глибокі рани – це дуже просто, але буває достатньо і подряпин), починають виробляти токсин, – стверджує лікар-інфекціоніст Олена Луцька у коментарі Фактам ICTV.

За її словами, збудник правця дуже стійкий. Він може жити в ґрунті до 10 років і витримує нагрівання до 80 °C. Від людини до людини це захворювання не передається.

Токсин, який виробляє правець – надпотужна отрута для нервової системи. Внаслідок його дії виникають спазми м’язів: обличчя, тулуба (буває такої сили, що може статися перелом хребта). У важких випадках хворий вигинається дугою, спираючись на п’ятки та потилицю. Також може статися зупинка дихання, що призведе до смерті.

– Захиститися можна щепленнями, воно є в календарі України. Нагадаю, що дорослих теж потрібно вакцинувати раз на 10 років. Якщо щеплення було пропущено, після травми обов’язково звернутися до травмпункту, щоб отримати екстрену профілактику, – підсумувала вона.

Дітям слід отримати щеплення у віці 2, 4, 6 і 18 місяців. У віці 6 і 16 років необхідна ревакцинація. Дорослим потрібно поновлювати щеплення від правця кожні 10 років. Детальніше про це читайте у календарі щеплень на 2021 рік.

Джерело: Наталія Іванченко-Тімко, zaxid.net