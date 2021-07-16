Вакцинація проти коронавірусу серед дітей до 12 років може розпочатися у США вже на початку або в середині зими.

Виробники вакцин Moderna та Pfizer-BioNTech почали проводити дослідження серед цієї вікової групи у березні 2021 року.

Перші результати вони мають намір отримати вже восени.

Якщо речовина буде безпечною для найменших жителів країни, співробітники Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США розглянуть заявки компаній і дозволять вакцинувати дітей.

Вакцинація від коронавірусу в США розпочалася у грудні 2020 року, спочатку у країні імунізували медиків, правоохоронців, людей з груп ризику.

Потім почали робити уколи дорослому населенню. Якщо говорити про дітей і підлітків, то нині у країні застосовувати вакцину можна від 12 років.

Тимчасово відкласти імунізацію дітей вирішили через те, що вони легше переносять коронавірус, у них ризик більш важких симптомів і наслідків нижчий. Крім того, потрібно було краще вивчити вплив препаратів на організм людини.

Джерело: NBC News