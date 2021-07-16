Пункти щеплення від коронавірусу в Україні можуть відкрити в аптеках.

Про це в ефірі одного з українських телеканалів повідомив генеральний директор Центру громадського здоров’я МОЗ України Роман Родина.

– Наразі ми опрацьовуємо питання вакцинації в аптеках. У цьому питанні кінцевого рішення поки що немає. Опрацьовуються саме нормативні моменти, яким чином це можна дозволити, – зазначив Роман Родина.

За його словами, імунізація в аптеках – досить актуальне питання. Окрім щеплень від коронавірусу, в Україні проводять імунізацію від грипу.

Загалом на території України працюють понад 1,2 тис. пунктів вакцинації, а також близько 600 мобільних бригад і близько 200 центрів масової вакцинації.

Вакцинація від коронавірусу триває в Україні з кінця лютого 2021 року. З того часу щеплено 2 539 636 людей, з них першу дозу отримали 2 539 634 громадянина, дві дози – 1 360 256 осіб.

У червні на території країни значно прискорилися темпи імунізації. До цього уколи робили досить повільно.

Джерело: Дом