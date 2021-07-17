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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Дмитро Кудрявцев |

Електронні пропуски до транспорту: Київ готується до нової хвилі Covid-19

коронавірус

Київ готується ввести електронні перепустки в столичному транспорті, щоб зменшити рівень захворюваності під час нової хвилі коронавірусу.

Про це розповів перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

– Таким чином ми зробимо так, аби пропусками змогли скористатися лише кияни, які працюють на підприємствах критичної інфраструктури, – сказав він.

За словами чиновника, у Києві триває вакцинація проти Covid-19.

Поворозник закликав жителів Києва записатися на щеплення і, таким чином, убезпечити себе і своїх близьких від ризику захворювання.

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Фото: Depositphotos

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