Електронні пропуски до транспорту: Київ готується до нової хвилі Covid-19

Київ готується ввести електронні перепустки в столичному транспорті, щоб зменшити рівень захворюваності під час нової хвилі коронавірусу.

Про це розповів перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

– Таким чином ми зробимо так, аби пропусками змогли скористатися лише кияни, які працюють на підприємствах критичної інфраструктури, – сказав він.

За словами чиновника, у Києві триває вакцинація проти Covid-19.

Поворозник закликав жителів Києва записатися на щеплення і, таким чином, убезпечити себе і своїх близьких від ризику захворювання.