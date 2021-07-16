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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Вікторія Яснопольська |

Хто в пріоритеті: в Києві почали щепити Covid-вакциною Pfizer у МВЦ

центр вакцинации киев

Сьогодні, 16 липня, в столичному Міжнародному виставковому центрі за адресою Броварський проспект, 15 почалося щеплення проти Covid-19 вакциною Pfizer людей віком від 60 років️.

Проте отримати саме цю Covid-вакцину мають можливість не тільки кияни цієї вікової групи, а  й усі охочі. Для цього потрібно записатися через портал helsi.me.

Увага! В порядку живої черги Covid-19 вакциною Pfizer не щеплять. Адже біля МВЦ є дві черги: за записом та жива.

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У МВЦ також для всіх охочих, як і раніше, доступна Covid-вакцина CoronaVac.

Впорядники ресурсу helsi.me обіцяють транслювати ситуацію з чергами, щоб кияни могли планувати свій час і, зважаючи на спеку, розраховувати свої сили.

За даними МОЗ України, за минулу добу, 15 липня, було зроблено рекордну кількість щеплень – 117 376. Одну дозу отримали 63 002 особи, повністю імунізовані – 54 374 людини.

Протягом доби працювали 720 мобільних бригад, 1693 пункти щеплення, 49 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 2 539 636 людей, з них отримали одну дозу 2 539 634 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 1 360 256 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 3 899 890 щеплень.

Джерело: helsi.me

Фото: Depositphotos

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