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Лариса Божко |

Перепустки у транспорт і кисень в лікарні: Київ готується до третьої хвилі Covid-19

коронавірус

Столиця України розпочала підготовку до третьої хвилі епідемії Covid-19. Київський штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації вже ухвалив рішення.

Міська влада доручила розглянути можливість збільшення кількості ліжок у реанімаціях міських лікарень, які лікуватимуть хворих з підозрою на Covid-19.

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Лікарні, визначені як госпітальні бази для прийому хворих з Covid-19, повинні бути готовими до прийому пацієнтів під час третьої хвилі епідемії. Зокрема, поставлене завдання забезпечити підведення кисню, закупити необхідні медикаменти та засоби індивідуального захисту.

Керівники підприємств, установ і організацій критичної інфраструктури знову повинні скласти список працівників, яким можуть знадобитися спеціальні перепустки на проїзд у громадському транспорті у разі посилення карантину.

Світ – на порозі третьої хвилі коронавірусу, повідомив генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейесус під час брифінгу. За його словами, вже місяць у країнах світу фіксують збільшення кількості хворих Covid-19 за добу. Після 10 тижнів стабільної ситуації смертність знову зростає, а вірус мутує.

Джерело: КМДА.

Фото: Depositphotos

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