Із кожним роком в Україні збільшуються плантації лохини. Її користь довго не помічали, але зараз настав її зоряний час.

Лохина справедливо вважається дієтичною ягодою. Разом із величезною кількістю вітамінів вона містить зовсім небагато кислот, а значить, дозволена у разі захворювань шлунково-кишкового тракту.

У ній всього 35 ккал на 100 г за наявності цукрів, а це означає, що її можна їсти і тим, хто худне, і тим, хто підтримує вагу.

– У лохині багато вітаміну В2 – рибофлавіну, який має протизапальні, протиракові властивості, – розповідає лікар-дієтолог Борис Скачко. – У спеку лохина розвантажує серце і нирки. Тому що має й слабкий сечогінний ефект.

Люди, що мають будь-які захворювання, які супроводжуються запальним процесом, в тому числі й коронавірус, лохину можуть вживати як дієтичну добавку.

Вітаміну С в лохині менше, аніж у чорній смородині. Однак оптимальне поєднання його із вітаміном В дає приголомшливий лікувальний ефект.

У лохині багато простих цукрів і мало кислот. Тож практично відсутня ймовірність виникнення загострень гастриту, панкреатиту, холециститу.

Зуби не бояться лохини, тому її можна жувати цілою.

Лохина має й слабку антибактеріальну властивість.

Рецепти

Поєднувати лохину можна із будь-якими ягодами та фруктами.

– Якщо є проблеми із підшлунковою залозою, краще вживати сік лохини, а залишки залити холодною або теплою водою і настояти, – радить дієтолог. – Тоді отримаємо іще один цілющий напій, що втамовує спрагу в спекотний час.

Вранці для вітамінізації добре додавати лохину до сиру або йогурту (з низьким відсотком жирності).

Суфле з лохиною

Інгредієнти:

лохина – 1 стакан

манна крупа – 3 ст. ложки

сир – 200 г

цукор – 3 ст. ложки

вершкове масло – 10 г

желатин – 5 г

яйця – 2 шт.

цукрова пудра з кардамоном – 1 ч. ложка

Приготування:

Розітріть сир із цукром, додайте манну крупу і желатин. Відокремивши білки від жовтків, збийте білки до стійкої піни. З’єднайте білки із сирною масою, акуратно перемішуючи. Додайте вимиті та просушені ягоди лохини. Викладіть масу в форму, змащену вершковим маслом. Випікайте при 170 °C протягом 25 хвилин. Після охолодження посипте цукровою пудрою із кардамоном.

Добова норма лохини невелика – 1-2 столові ложки. Оптимально вживати її цілий рік і щодня, але пам’ятайте, що передозування може призвести до крихкості судин.

Чорниця прибирає запалення у кишечнику, вбиває в ньому всі гнильні бактерії. Свіжі ягоди допоможуть позбутися запорів, особливо вагітним, а сушені – допоміжні від діареї у дітей.