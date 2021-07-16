Із кожним роком в Україні збільшуються плантації лохини. Її користь довго не помічали, але зараз настав її зоряний час.
Лохина справедливо вважається дієтичною ягодою. Разом із величезною кількістю вітамінів вона містить зовсім небагато кислот, а значить, дозволена у разі захворювань шлунково-кишкового тракту.
У ній всього 35 ккал на 100 г за наявності цукрів, а це означає, що її можна їсти і тим, хто худне, і тим, хто підтримує вагу.
– У лохині багато вітаміну В2 – рибофлавіну, який має протизапальні, протиракові властивості, – розповідає лікар-дієтолог Борис Скачко. – У спеку лохина розвантажує серце і нирки. Тому що має й слабкий сечогінний ефект.
Люди, що мають будь-які захворювання, які супроводжуються запальним процесом, в тому числі й коронавірус, лохину можуть вживати як дієтичну добавку.
Вітаміну С в лохині менше, аніж у чорній смородині. Однак оптимальне поєднання його із вітаміном В дає приголомшливий лікувальний ефект.
У лохині багато простих цукрів і мало кислот. Тож практично відсутня ймовірність виникнення загострень гастриту, панкреатиту, холециститу.
Зуби не бояться лохини, тому її можна жувати цілою.
Лохина має й слабку антибактеріальну властивість.
Рецепти
Поєднувати лохину можна із будь-якими ягодами та фруктами.
– Якщо є проблеми із підшлунковою залозою, краще вживати сік лохини, а залишки залити холодною або теплою водою і настояти, – радить дієтолог. – Тоді отримаємо іще один цілющий напій, що втамовує спрагу в спекотний час.
Вранці для вітамінізації добре додавати лохину до сиру або йогурту (з низьким відсотком жирності).
Суфле з лохиною
Інгредієнти:
- лохина – 1 стакан
- манна крупа – 3 ст. ложки
- сир – 200 г
- цукор – 3 ст. ложки
- вершкове масло – 10 г
- желатин – 5 г
- яйця – 2 шт.
- цукрова пудра з кардамоном – 1 ч. ложка
Приготування:
Розітріть сир із цукром, додайте манну крупу і желатин. Відокремивши білки від жовтків, збийте білки до стійкої піни. З’єднайте білки із сирною масою, акуратно перемішуючи. Додайте вимиті та просушені ягоди лохини. Викладіть масу в форму, змащену вершковим маслом. Випікайте при 170 °C протягом 25 хвилин. Після охолодження посипте цукровою пудрою із кардамоном.
Добова норма лохини невелика – 1-2 столові ложки. Оптимально вживати її цілий рік і щодня, але пам’ятайте, що передозування може призвести до крихкості судин.
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