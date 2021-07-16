Станом на 16 липня 2021 року в Україні підтвердили 2 243 605 випадків коронавірусу. У країні зберігається негативна динаміка темпів поширення вірусу, за добу – 737 нових хворих.
З-поміж них – 50 дітей та 16 медпрацівників.
Загалом в Україні від вірусу померли 52 702 особи, за день – 17.
Водночас одужати вдалося за час пандемії 2 180 281 українцеві, за добу – 616.
З початку пандемії в Україні провели 11 120 046 ПЛР-тестувань, протягом минулої доби – 18 276 аналізів.
Коронавірус у регіонах
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Одеській (95), Донецькій (37) та Полтавській (32) областях.
Статистика:
- Вінницька область – 10 випадків;
- Волинська область – 10 випадків;
- Дніпропетровська область – 27 випадків;
- Донецька область – 37 випадків;
- Житомирська область – 15 випадків;
- Закарпатська область – 4 випадки;
- Запорізька область – 18 випадків;
- Івано-Франківська область – 9 випадків;
- Київська область – 30 випадків;
- Кіровоградська область – 6 випадків;
- Луганська область – 26 випадків;
- Львівська область – 24 випадки;
- Миколаївська область – 27 випадків;
- Одеська область – 95 випадків;
- Полтавська область – 32 випадки;
- Рівненська область – 8 випадків;
- Сумська область – 13 випадків;
- Тернопільська область – 14 випадків;
- Харківська область – 26 випадків;
- Херсонська область – 16 випадків;
- Хмельницька область – 5 випадків;
- Черкаська область – 23 випадки;
- Чернівецька область – 9 випадків;
- Чернігівська область – 29 випадків.
Коронавірус в Україні
Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні станом на 15 липня 2021 року, у країні підтвердили 2 242 868 випадків вірусу, за добу – 623 нових.