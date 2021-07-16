Станом на 16 липня 2021 року в Україні підтвердили 2 243 605 випадків коронавірусу. У країні зберігається негативна динаміка темпів поширення вірусу, за добу – 737 нових хворих.

З-поміж них – 50 дітей та 16 медпрацівників.

Загалом в Україні від вірусу померли 52 702 особи, за день – 17.

Водночас одужати вдалося за час пандемії 2 180 281 українцеві, за добу – 616.

З початку пандемії в Україні провели 11 120 046 ПЛР-тестувань, протягом минулої доби – 18 276 аналізів.

Коронавірус у регіонах

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Одеській (95), Донецькій (37) та Полтавській (32) областях.

Статистика:

Вінницька область – 10 випадків;

Волинська область – 10 випадків;

Дніпропетровська область – 27 випадків;

Донецька область – 37 випадків;

Житомирська область – 15 випадків;

Закарпатська область – 4 випадки;

Запорізька область – 18 випадків;

Івано-Франківська область – 9 випадків;

Київська область – 30 випадків;

Кіровоградська область – 6 випадків;

Луганська область – 26 випадків;

Львівська область – 24 випадки;

Миколаївська область – 27 випадків;

Одеська область – 95 випадків;

Полтавська область – 32 випадки;

Рівненська область – 8 випадків;

Сумська область – 13 випадків;

Тернопільська область – 14 випадків;

Харківська область – 26 випадків;

Херсонська область – 16 випадків;

Хмельницька область – 5 випадків;

Черкаська область – 23 випадки;

Чернівецька область – 9 випадків;

Чернігівська область – 29 випадків.

Коронавірус в Україні

Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні станом на 15 липня 2021 року, у країні підтвердили 2 242 868 випадків вірусу, за добу – 623 нових.