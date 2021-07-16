Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Lifestyle / Здоров'я
Людмила Грубник |

Негативна динаміка зберігається: в Україні за добу 737 випадків Covid-19

коронавірус

Станом на 16 липня 2021 року в Україні підтвердили 2 243 605 випадків коронавірусу. У країні зберігається негативна динаміка темпів поширення вірусу, за добу – 737 нових хворих.

З-поміж них – 50 дітей та 16 медпрацівників.

Загалом в Україні від вірусу померли 52 702 особи, за день – 17.

Водночас одужати вдалося за час пандемії 2 180 281 українцеві, за добу – 616.

З початку пандемії в Україні провели 11 120 046 ПЛР-тестувань, протягом минулої доби – 18 276 аналізів.

Коронавірус у регіонах

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Одеській (95), Донецькій (37) та Полтавській (32) областях.

Статистика:

  • Вінницька область – 10 випадків;
  • Волинська область – 10 випадків;
  • Дніпропетровська область – 27 випадків;
  • Донецька область – 37 випадків;
  • Житомирська область – 15 випадків;
  • Закарпатська область – 4 випадки;
  • Запорізька область – 18 випадків;
  • Івано-Франківська область – 9 випадків;
  • Київська область – 30 випадків;
  • Кіровоградська область – 6 випадків;
  • Луганська область – 26 випадків;
  • Львівська область – 24 випадки;
  • Миколаївська область – 27 випадків;
  • Одеська область – 95 випадків;
  • Полтавська область – 32 випадки;
  • Рівненська область – 8 випадків;
  • Сумська область – 13 випадків;
  • Тернопільська область – 14 випадків;
  • Харківська область – 26 випадків;
  • Херсонська область – 16 випадків;
  • Хмельницька область – 5 випадків;
  • Черкаська область – 23 випадки;
  • Чернівецька область – 9 випадків;
  • Чернігівська область – 29 випадків.

коронавірус в Україні 16 липня 2021

Читайте
В Україні можливий новий спалах Covid-19 - НАН

Коронавірус в Україні

Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні станом на 15 липня 2021 року, у країні підтвердили 2 242 868 випадків вірусу, за добу – 623 нових.

Джерело: МОЗ

Фото: Depositphotos

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка