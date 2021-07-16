У деяких хворих на Covid-19 дійсно часто спостерігаються втрата нюху, прояви втоми, головний біль. Це все неврологічні прояви хвороби. Та вони швидко минають. Перейматися з цього приводу не варто.

Але під час хвороби, навіть з легким перебігом, може виникнути інсульт. Адже коронавірус сприяє тромбоутворенню. Ось чому потрібно звертатися до лікаря.

Занепокоїти мають такі симптоми: загальна слабкість, слабкість у кінцівках, поколювання кінчиків пальців, порушення пам’яті.

Можуть проявлятися і депресивні розлади.

– Частіше такі наслідки мають жінки після 45 років, – говорить Анна Куліш. – Це пов’язано з тим, що жінки емоційніші. Вони більше тривожаться, а це подовжує термін реаблітації після коронавірусної хвороби.

Отже, якщо ви відчули будь-який симптом під час або після коронавірусу, звертайтеся до лікаря, щоб не виникли ускладнення, які лікуються в стаціонарних умовах.

Під час хвороби на Covid-19 і після одужання може з’явитися тахікардія. Це нормальне явище, оскільки через інтоксикацію і підвищення температури тіла посилюються серцеві скорочення. Але якщо тахікардія не минає, звертайтеся до кардіолога.