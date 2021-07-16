Нітрати потрапляють до організму людини з низкою продуктів харчування, з-поміж них – овочі.

Чи шкодять вони організму людини та як зменшити їхній вміст у їжі, розповіли у МОЗ.

– Нітрати – це солі нітратної кислоти, які добре розчиняються у воді та містяться у ґрунті, – пишуть у відомстві.

Найбільше нітратів – в овочах. Топ продуктів за вмістом цих речовин – шпинат, селера, листова капуста та столові буряки, мінімальна кількість – у цибулі, перці, баклажанах, зеленому горошку.

Також вони потрапляють до організму людини з водою та переробленими м’ясними виробами.

– У наш організм 80% нітратів потрапляють з овочами. ВООЗ рекомендує вживати не більше 3,7 мг на кг вашої ваги, – зазначають у МОЗ.

У безпечних дозах нітрати не шкодять людині, однак надмірна кількість може спровокувати деякі проблеми зі здоров’ям, наприклад, зменшувати здатність гемоглобіну переносити кисень.

Насолоджуватися улюбленими овочами, користь яких доведена науковцями, та не шкодити собі через нітрати допоможе правильне приготування та споживання продуктів.

– Зменшити кількість нітратів у овочах допоможе виварювання. За 40-50 хвилин кількість нітратів зменшується приблизно на 40-80%, – радять представники відомства.

Краще споживати овочі власного вирощування. Під час купівлі на ринку варто поцікавитися у продавця, де та за яких умов їх вирощували.