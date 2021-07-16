Після коронавірусної інфекції часто виникають ускладнення у різних системах організму: дихальній, серцево-судинній, травній та інших. Лікар-невролог Анна Куліш розказала Фактам ICTV про виникнення інсультів – порушень мозкового кровообігу.

– Постковідний інсульт виникає частіше у молодих людей, навіть у тих, хто хворів на легку форму коронавірусу та раніше не мав проблем із судинами, – розповіла лікар. – У них не було атеросклерозу, холестеринових бляшок на стінках судин.

Інсульт стався через васкуліт та тромбоз, що виникли під час хвороби. Але лікар зазначає, что такі хворі мають менші органічні та функціональні ураження, тому відновлюються швидше, аніж при звичайному інсульті.

– Статистика свідчить, що частіше постковідний інсульт вражає чоловіків, – говорить Анна Куліш.

Порада лікаря: якщо у вас почався сильний головний біль, якого раніше ви не відчували, і він не минає опісля прийняття знеболюючого, негайно звертайтеся до медиків. Це може бути проявом інсульту.

У тканинах легень тих, хто переніс коронавірусну інфекцію, відбуваються іноді дуже серйозні зміни. Від запалення з’являються ділянки фіброзу. Вони можуть бути великими, і тоді ми говоримо про певний відсоток ураження легень.