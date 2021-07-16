Відомо, що в середньому третину свого життя людина проводить уві сні. Але що робить мозок у ці довгі години? Використовуючи підхід штучного інтелекту, здатний розшифровувати активність мозку під час сну, вчені з Женевського університету в Швейцарії змогли отримати уявлення, про що ми думаємо, коли спимо.

Женевська команда надала безпрецедентні докази того, що робота із сортування тисяч одиниць інформації, яка обробляється протягом дня, відбувається під час глибокого сну.

Дійсно, у цей час мозок, який більше не отримує зовнішніх стимулів, може оцінити всі ці спогади, щоб зберегти лише найкорисніші.

– Ми розробили декодер, здатний розшифровувати активність мозку під час глибокого сну, – пояснює дослідник, професор Віржіні Стерпеніч.

Для проведення експерименту раннім вечором вчені помістили добровольців у МРТ і змусили їх грати у дві відеогри: одну із розпізнаванням облич, а іншу – з тривимірним лабіринтом, з якого потрібно знайти вихід.

Ці ігри були вибрані, оскільки вони активують дуже різні ділянки мозку, і тому їх легше розрізнити на МРТ-зображеннях. Крім того, ігри були сфальсифіковані без відома добровольців так, що можна було виграти лише в одній з двох.

Після ігор добровольці спали в МРТ протягом однієї або двох годин – тривалість циклу сну – і їхня мозкова активність реєструвалася знову.

Порівнюючи МРТ фаз неспання та сну, вчені помітили, що під час глибокого сну патерни активації мозку були дуже схожими на ті, що були записані під час ігрової фази.

– Стало зрозуміло, що мозок заново пережив саме виграну гру, повторно активувавши області, які використовував під час неспання, – каже Віржіні Стерпеніч.

Два дні потому добровольці пройшли тест на пам’ять: вони впізнали всі обличчя у першій грі, і знайшли початкову точку лабіринту – у другій.

Це свідчило про те, що чим більше областей мозку, пов’язаних із грою, активізувалося під час сну, тим кращими були показники пам’яті. Причому пам’ять, пов’язана з перемогою або винагородою, реактивується під час сну набагато активніше.