Після щеплення від коронавірусу українцям не потрібно проходити обстеження чи здавати аналізи. Також можна займатися спортом та подорожувати літаком.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я. Вони зазначили, що приймати душ, ванну та мочити місце щеплення можна.

– Головне не терти місце уколу під час та після приймання душу або ванни, щоб уникнути зайвого подразнення, – кажуть у міністерстві.

Не потрібно здавати аналізи, як-то крові чи сечі після вакцинації, якщо немає потреби. Також не потрібно здавати ПЛР-тест чи аналіз на антитіла перед чи після щеплення.

Робити фізичні навантаження після вакцинації можна, якщо немає сильної реакції на щеплення.

– Після щеплення можна подорожувати літаком. Медичні експерти вважають, що немає підстав для занепокоєння, що щеплення проти Covid-19 може вплинути на ризик виникнення тромбів під час повітряних подорожей, – кажуть у прес-службі.

У МОЗ також додали, що режим чи склад харчування не повинен бути бар’єром для вакцинації від Covid-19. Але слід пам’ятати, що вживання жирної їжі може призвести до болю у животі, нудоти та блювання. Це погіршить загальний стан людини після щеплення.

Нині немає підстав вважати, що вживання помірних доз алкоголю впливає на ефективність щеплення від коронавірусу. Але великі дози спиртного пригнічують роботу імунної системи, що може послабити імунну відповідь організму.

У міністерстві нагадали, що зловживання міцними алкогольними напоями шкодить здоров’ю людини, незалежно від того, чи збирається вона вакцинуватися.

Лікар-терапевт Владислава Романюк також вважає, що щеплення після вакцинації від коронавірусу можна мочити. Не варто відмовлятися і від сонячних ванн. Але головне дотримуватися загальних рекомендацій: на сонці перебувати до 11 години ранку, а в другій половині дня виходити не раніше 16 годин.