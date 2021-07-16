Україна отримала гуманітарну допомогу – 100 800 доз вакцини проти коронавірусу виробництва компанії AstraZeneca.

Відповідний вантаж був отриманий від Румунії, передає прес-служба Чернівецької ОДА.

Передача вакцини відбулася на КПП Сірет-Порубне.

Препарат доправлять на центральний склад у Києві, звідки його розподілятимуть у різні регіони країни.

Румунія передала Україні понад 100 тис. доз вакцини від Covid-19 / 5 фотографий

Нагадаємо, раніше стало відомо, що вакцинація двома дозами китайського препарату Sinovac не забезпечує імунітету проти штаму коронавірусу Дельта.

Захист від нової мутації може дати вакцина виробництва компанії AstraZeneca.

Детальніше про те, які вакцини дієві проти нових штамів коронавірусу, читайте у матеріалі Фактів ICTV.