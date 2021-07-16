Карантин в Україні та світі – головні новини про коронавірус за 16 липня 2021

У світі станом на 16 липня підтвердили 189,9 млн випадків Covid-19, з них померло вже понад 4 млн людей. В Україні зберігається негативна динаміка щодо збільшення кількості хворих на коронавірус.

Коронавірус в Україні

В Україні станом на 16 липня підтвердили 727 випадки коронавірусу. З кожним днем у країні збільшується кількість хворих. За добу побороти хворобу вдалося 616 людям. А від ускладнень, які викликав Covid-19, померло 17 пацієнтів.

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Одеській (95), Донецькій (37) та Полтавській (32) областях.

Всі області Україні залишаються у зеленій зоні епідемічної небезпеки. Через це Європейський Союз переглянув список третіх країн, громадянам яких дозволено в’їзд до країн ЄС у період пандемії коронавірусної інфекції, і дозволив туристам з України подорожувати до ЄС.

Коронавірус у світі

Найбільшу кількість нових випадків Covid-19 у світі зафіксували за добу в Індонезії (56 тис.), Бразилії (52 тис.), та Великій Британії (48 тис.) За кількістю смертей за добу у світовому рейтингу лідирує Бразилія, Індонезія та Росія.

У Європі найактивніше коронавірус поширюється в Великій Британії, Іспанії та Росії. Україна серед країн світу займає 71 місце за кількістю нових інфікувань, серед країн Європи – 14 позицію.

Смертність в Росії та примусова вакцинація у Китаї: Covid-новини 16 липня / 2 фотографии

Росія вже четверту добу підряд фіксує рекорд смертності від коронавірусу. За останній день померло 799 людей. Загалом за добу у країні зареєстрували 25 704 нових випадки коронавірусу.

У США на початку або всередині зими може початися вакцинація від Covid-19 серед дітей до 12 років. Виробники вакцин Moderna та Pfizer-BioNTech почали проводити дослідження серед цієї вікової групи у березні 2021 року.

Влада Китаю заявила, що у вересні учнів не допускатимуть до шкіл, якщо їхні родичі не зроблять щеплення від коронавірусу. В інших населених пунктах людям необхідно зробити уколи для відвідування громадських місць.

В Австрії частково посилять карантинні обмеження через зростання нових випадків Covid-19. Так, обов’язково потрібно буде носити маски у громадських місцях.

У ВООЗ заявили, що поки передчасно виключати версію, що коронавірус SARS-CoV-2 з’явився в лабораторії китайського міста Ухань і поширився через витік у світ. Це частково суперечить березневому звіту ВООЗ, в якому йдеться, що лабораторна версія витоку коронавірусу вкрай малоймовірна.