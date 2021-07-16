В огляді, проведеному під егідою Бірмінгемського університету з вивчення терапії довготривалого Covid-19 (TLC), узагальнено поточні дослідження поширеності симптомів, ускладнень і лікування цієї недуги.

Об’єднані дані виділяють десять найпоширеніших симптомів довготривалого Covid-19. Це – втома, задишка, м’язовий біль, кашель, головний біль, біль у суглобах, біль у грудях, зміна запаху і смаку, діарея.

Виділено два основних кластери симптомів довготривалого Covid-19. Перший – втома, головний біль і кашель. Другий – мультисистемні скарги, зокрема на лихоманку і гастроентерологічні нездужання.

– Існують докази того, що вплив гострого Covid-19 на пацієнтів у найважчих випадках виходить за рамки суто госпіталізації і немов перетікає у процес постійного погіршення якості життя, психічного здоров’я і, як наслідок, у проблеми із зайнятістю, – відзначає провідний автор, лікар Олалекан Лі Айегбусі.

За його словами, люди, які живуть із Covid-19 тривалий період, почуваються покинутими і непотрібними. Понад третина пацієнтів в одному з досліджень, включеному в огляд, розповідали, що навіть через вісім тижнів після початку захворювання мали погане самопочуття, іноді навіть гірше, ніж у перші дні Covid-19.

Дослідники також припускають, що в довгостроковій перспективі пацієнти з тривалим Covid-19 також можуть відчувати симптоматику, аналогічну пацієнтам з SARS або MERS, 25% яких навіть через шість місяців після виходу з лікарні страждали від проблем із функцією легень та зниження працездатності.

На думку вчених, широкий спектр потенційних симптомів і ускладнень у пацієнтів з довготривалим Covid-19, свідчить про необхідність більш глибокого розуміння його клінічних проявів. Існує гостра потреба в покращених, більш інтегрованих моделях допомоги таким пацієнтам.