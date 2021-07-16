Людям за 50 варто серйозно ставитися до свого харчування, щоб залишатися здоровішими і активнішими довше. Щоб зберегти своє здоров’я у такому віці, дієтологи радять прибрати з раціону низку продуктів.

Які продукти не варто їсти людям за 50

М’ясні делікатеси

Варто прибрати з раціону м’ясні продукти, які інтенсивно перероблюються. Вони часто містять багато натрію і консервантів. Надлишок натрію провокує затримку рідини, що призводить до збільшення об’єму крові та підвищення кров’яного тиску.

Оброблені десерти

Торти, печиво і цукерки містять величезну кількість цукру, що загрожує розвитком цукрового діабету ІІ типу, ожиріння, серцево-судинних захворювань.

Крім того, у складі багатьох з них є консерванти і шкідливі добавки, наприклад, пальмова олія.

Ковбасні вироби

Ковбаса і бекон містять насичені жири. Це призводить до збільшення ваги і закупорення судин.

Смажені страви

Вони також не принесуть користі тим, кому за 50. Картопля фрі, наприклад, додасть до раціону насичені жири. Це може призвести до розвитку ожиріння і серцево-судинних захворювань.

Газована вода

Такі напої не принесуть користі людям у будь-якому віці. У тих, кому за 50, вони можуть спровокувати посилення захворювань – діабету, ожиріння, хвороб серця.

Джерело: Eat This, Not That