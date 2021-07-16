Місцева влада в окремих містах Китаю заявила, що у вересні учнів не допускатимуть до шкіл, якщо їхні родичі не зроблять щеплення від коронавірусу.

В інших населених пунктах людям необхідно зробити уколи для відвідування громадських місць.

Такі заходи у країні вводять для того, щоб досягти мети – 64% вакцинованого населення до кінця 2021 року.

Крім того, в окремих провінціях ці вимоги стосуються самих учнів.

Зокрема, у північній провінції Хебей підлітки від 12 до 17 років не будуть допущені до шкіл, якщо вони не будуть повністю вакциновані.

Водночас строки і вимоги відрізняються у різних містах. Їх неоднозначно сприйняли громадяни країни. У мережі зустрічається критика і звинувачення у несправедливості, адже це означає, що вакцинація стала обов’язковою, хоча спочатку йшлося про те, що вона буде добровільною.

Вакцинація від коронавірусу у Китаї розпочалася ще у грудні 2020 року. Першими щеплення зробили людям з пріоритетних груп.