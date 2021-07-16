Вже із 1 серпня громадяни Угорщини отримають можливість щепитися від Covid-19 третьою дозою вакцини. Відповідне рішення ухвалив уряд країни. Про це повідомило агентство Associated Press (AP).

– Немає причин боятися третьої дози вакцини. Якщо люди почуваються безпечніше, коли отримують третій укол, чому ми повинні відмовляти їм у цій можливості? – зазначив прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

Також стало відомо, що третю дозу Covid-вакцини, яку позиціонують як додаткову, зможуть за бажанням отримати всі громадяни країни, незалежно від віку та стану здоров’я. Якою саме Covid-вакциною їм робитимуть третє щеплення, вирішуватимуть лікарі.

Нагадаємо, громадяни Об’єднаних Арабських Еміратів та Бахрейну отримали ще у травні можливість вакцинуватися втретє. Але у тому разі, якщо перші два уколи були зроблені китайською вакциною Sinopharm. Мовляв, за такого варіанту виникли підозри, що антитіл у вакцинованих виробилося недостатньо.

До речі, в Угорщині теж практикується Sinopharm нарівні із вакцинами, схваленими ЄС.

З початку пандемії в Угорщині було зафіксовано понад 80 тис. випадків зараження Covid-19 і близько 30 тис. летальних випадків. Обидві дози вакцини отримали понад 50% населення.

Джерело: Associated Press