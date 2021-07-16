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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Лариса Божко |

Укол за $2 млн врятував життя Дмитрику з Одеси

Дима Свичинский СМА

Маленький Дмитрик Свічинський з Одеси з діагнозом спінальна м’язова атрофія (СМА) отримав укол найдорожчим препаратом у світі – Zolgensma, повідомляється на сторінці у соцмережі компанії Діти ми встигнемо.

Це стало можливим завдяки підтримці небайдужих до чужого горя людей: волонтерів, журналістів, меценатів, бізнесменів та кожного, хто зробив внесок на лікування Дмитрика.

Наразі хлопчик із батьками перебуває у дитячій лікарні у місті Сан-Антоніо (США), де й отримав укол.

У лікарні він пробуде ще два місяці, отримуючи курс реабілітації.

Лікування, яке було необхідне Дмитрикові, коштувало понад $2 млн.

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Гроші на лікування збирали кілька місяців.

Препарат Zolgensma, який дитина отримала, вводиться одноразово.

У грудні 2020 року Єлисей Зеленський з Бахмута, який мав такий же діагноз, виграв укол Zolgensma у лотерею. 6 квітня йому ввели препарат, і зараз він також проходить курс реабілітації.

Джерело: Діти ми встигнемо

Фото: Діти ми встигнемо

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