До кінця липня в Україну заплановані постачання понад 8 млн доз вакцин від коронавірусу. Окрім препаратів Comirnaty, AstraZeneca та Coronavac, у країну в липні мають поставити 2 млн доз Moderna.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час виступу у Верховній Раді.

– Moderna – це також високоякісна вакцина, яку використовують США і Європейський Союз, – зазначив він.

Шмигаль додав, що у серпні Україна очікує отримати додаткові 2 млн доз вакцини Novavax.

За його словами, в Україні триває переобладнання медичних закладів та централізоване підведення кисню. Нині ліжковий фонд забезпечений киснем на 95%. А зайнятих ліжок в Україні – близько 8%.

Також він стверджує, що вже декілька країн визнали українські Covid-сертифікати. Серед них: Угорщина, Греція, Молдова та Туреччина. Мета найближчого часу – розширити дію географії сертифікатів. Цим питанням активно займається Міністерство закордонних справ.

Європейська комісія планує виділити Україні 500 тис. доз вакцин від Covid-19 із Данії та 100 тис. 800 доз – із Румунії. Загалом ЄС розподілить 3 млн доз серед країн, які не є членами союзу.

Комісія взяла на себе координацію та оплату до 75% витрат на транспортування допомоги.