В Україні всі регіони забезпечені вакциною БЦЖ – єдиним препаратом для щеплення проти туберкульозу. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

– Сьогодні всі регіони повністю забезпечені вакциною БЦЖ. Ми також знаємо кількість дітей, які пропустили важливе щеплення за той короткий період на весні, коли не було вакцини. Сімейні лікарі працюють з цими родинами та запрошують на щеплення, – зазначив він.

За його словами, у міністерстві є всі дані щодо розподілу вакцин. Профілактика вакцинокерованих інфекцій – є пріоритетом МОЗ.

За їхніми даними про виконання профілактичних щеплень, за п’ять місяців 2021 року народилося 113 195 дітей, з них щеплено проти туберкульозу 89 518, що складає 79,1%.

Діти, які не отримали щеплення від туберкульозу в акушерських стаціонарах, вакциновані в закладах первинної ланки на 86,3%, ще частина дітей не щеплені з приводу медичних протипоказів.

Нині кількість вакцини БЦЖ повністю забезпечує потребу у рутинному щепленні до наступного року усіх лікувальних закладів і пологових стаціонарів.

Для того, щоб людина не захворіла на туберкульоз, на 3-5 день життя, їй повинні зробити щеплення. Ревакцинація – не потрібна.

10 березня Україна отримала 450 тис. доз вакцини БЦЖ за кошти державного бюджету. А 9 червня надійшло ще 650 тис. доз цієї вакцини. Всі дози розвезені до закладів охорони здоров’я.

Нині в Україні діє новий пакет щодо супроводу та лікування хворих на туберкульоз на первинному рівні надання медичної допомоги.

Згідно з ним, лікарі можуть укласти таку угоду та отримувати за це додаткові гроші. Завдяки цьому пакету стає можливим безперервне лікування. Пацієнт може жити повноцінним життям вдома, водночас лікар контролює вживання ліків. Така допомога є безоплатною для громадян.