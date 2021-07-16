В Україну можуть завести прострочені партії вакцин від Covid-19 – Голубовська

Може виникнути ситуація, коли Україна отримає партії вакцин, які інші країни не встигли використати до закінчення терміну придатності.

Про це повідомила головний позаштатний інфекціоніст МОЗ Ольга Голубовська в інтерв’ю одному з видань. Вона стверджує, що за міжнародні закупівлі вакцин відповідає Crown Agents. Вони раніше здійснювали міжнародні закупівлі медпрепаратів та щодо якої є висновки Рахункової палати, які говорять про те, що в Україну поставлялися ліки з граничним терміном придатності.

– Це повториться. Тому МОЗ має жорстко протидіяти таким діям. Вони повинні сказати – вибачте, але це життя і здоров’я наших громадян. І я абсолютно не розумію, чому це неможливо, – зазначила вона.

Голубовська стверджує, що має багаторічний досвід роботи на міжнародному рівні, тому знає, що через фінансові інтереси, мало хто задумується про здоров’я людей та наслідки введення простроченої вакцини.

– Що стосується шкоди, то якщо людині ввести прострочену вакцину, або ту, що зберігалася неналежним чином. Найменш шкідливе, що може бути – те, що вона не буде ефективною, – каже лікар.

Побоювання Голубовської пов’язані із зміною умови зберігання вакцини від коронавірусу Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech. МОЗ ухвалило рішення про те, що тепер препарат зберігатимуть за температури від +2 до +8 ℃ протягом місяця, а не п’яти днів.

За даними міністерства, про це у листі попросила компанія-виробник Pfizer. Водночас на офіційному сайті виробника поки немає жодної інформації про зміни щодо тривалості зберігання нерозведеної вакцини.