Вечеря для схуднення має складатися з білкової їжі та зелених овочів. Водночас її важливо вживати у правильний час.

Про цей принцип правильного харчування, який дозволяє не погладшати, розповіла клінічний дієтолог, інтегративний нутриціолог Марія Ревун.

– Ідеальна вечеря – це зелені овочі і який-небудь білок. Це може бути риба, м’ясо. Овочі повинні бути термічно оброблені, риба або м’ясо в ідеалі – запечені, – каже Марія Ревун.

Людям, у яких є проблеми зі щитовидною залозою, на вечерю варто уникати білка.

Приклади вечері для схуднення:

запечений сібас із зеленими листовими овочами;

м’ясо курки з броколі, стручковою квасолею і морквою;

печінка тріски з зеленим листям салату.

Приклади вечері для людей, у яких є проблеми зі щитовидною залозою:

зелена гречка з зеленню, оливковою олією і овочами;

оладки з цукіні;

цільнозерновий тост з авокадо і зеленню.

За словами дієтолога, важливо не наїдатися перед самим сном, а дозволити шлунково-кишкового тракту перетравити їжу.

– Гарний час для вечері – за три-чотири години до сну. Цей час необхідний, щоб їжа встигла перетравитися. Звичка наїдатися на ніч погано відображається на якості сну, – додає Марія Ревун.

Порція вечері має бути такою, що дозволить людині наїстися. Проте це не означає, що потрібно їсти багато.

– Ми звикли мати основний прийом їжі не вранці або в обід, а ввечері. Це велика помилка. Порція ввечері повинна бути меншою, – додає експерт.

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Водночас можна трішки збільшити порцію ввечері, якщо людина пропустила або погано поїла вранці та в обід, проте ненабагато.

– Якщо людина не снідала і погано поїла в обід, потрібно, щоб вечеря була збалансованою. Це повинен бути білок – м’ясо, риба або яйця. У такому разі можна додати складні вуглеводи – каші, макарони з цільного зерна. І обов’язково – порція зелених овочів, – пояснює Марія Ревун.

Також людям без серйозних проблем зі здоров’ям можна практикувати спонтанний пропуск одного прийому їжі, наприклад, вечері.

– Спонтанний пропуск прийому їжі дуже корисний, якщо у людини немає проблем із шлунково-кишковим трактом, нирками і сечовим міхуром, підшлунковою і щитовидною залозами. Це посприяє тому, що захочеться добре поснідати і зменшити вечірню порцію їжі, – каже дієтолог.

Це можна практикувати час від часу. Але зовсім відмовлятися від вечері не потрібно.