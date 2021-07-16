Глава Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявив, що поки передчасно виключати версію, що коронавірус SARS-CoV-2 з’явився в лабораторії китайського міста Ухань і поширився через витік у світ.

Це частково суперечить березневому звіту ВООЗ, в якому йдеться, що лабораторна версія витоку коронавірусу вкрай малоймовірна.

– Я сам був лаборантом, я імунолог, я працював в лабораторії й знаю, що в лабораторії трапляються інциденти. Так буває, – заявив він.

За його словами, перевірка події дуже важлива для розуміння того, чи мала пандемія якісь зв’язки з лабораторіями.

– Нам потрібна інформація, пряма інформація про те, якою була ситуація в цій лабораторії до і на початку пандемії, – зазначив глава ВООЗ.

Гебрейесус додав, що співпраця Китаю у цьому питанні має тут вирішальне значення.

– Якщо ми отримаємо повну інформацію, ми зможемо виключити (версію з лабораторією, – Ред.),- сказав він.

Глава ВООЗ також закликав Китай до відкритого та прозорого співробітництва, особливо в тому, що стосується первинних даних, які організація намагалася отримати в перші дні пандемії.

Розслідування походження Covid-19

Спільне дослідження Китаю та ВООЗ, опубліковане в березні, показало, що витік коронавірусу з лабораторії дуже малоймовірний. Також є версія, що вірус міг передатися від кажанів до людини.

Китай водночас продовжує вказувати на можливість того, що Covid-19 з’явився в іншій країні та проник через заражені заморожені продукти або через торговельні мережі Південно-Східної Азії.