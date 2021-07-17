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Дмитро Кудрявцев |

Епідемія буде серйозною: Британія вакцинує від грипу рекордне число мешканців

Вакцины от гриппа в Украине

Влада Великобританії прийняла рішення провести наймасштабнішу кампанію з вакцинації населення від грипу в історії королівства.

За планами уряду прищепити від грипу планують не менше 35 млн осіб, включно зі всіма школярами.

– Цього року епідемія грипу може бути більш серйозною, ніж зазвичай. Ми хочемо захистити населення, здійснивши імунізацію рекордного числа людей, – сказав міністр охорони здоров’я Саджид Джавід.

За його словами, кампанія вакцинації від коронавірусу була успішною, а тому чиновник закликав населення не відмовлятися від можливості отримати щеплення від грипу.

Початок програми заплановано на вересень, а вакцина буде доступна вже 31 серпня.

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Щеплення отримають всі учні молодшої, середньої та старшої школи, медперсонал, соцпрацівники, вагітні жінки, а також особи віком від півроку до 50 років, які перебувають в групі ризику і громадяни старше 50 років.

Дітям вакцинація буде проводитися у вигляді назального спрею.

Фото: Depositphotos

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