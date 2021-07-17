В Україні під час п’ятої хвилі вакцинації населення за рекомендаціями лікарів дозволять робити щеплення проти коронавірусу дітям.

Про це розповів завідувач відділу стратегії імунізації Центру Громадського здоров’я МОЗ України Олександр Заїка. За його словами, першочергово вакцинуватимуть цільові групи, які не встигли імунізуватися під час попередніх етапів кампанії.

Зокрема, це громадяни віком понад 65 років та інші. Він зазначив, що якщо йдеться про дітей віком від 12 до 16 років, то їх вакцинуватимуть препаратом Pfizer у певних випадках.

Наприклад, якщо підлітки поїдуть за кордон на навчання, спортивні змаганні чи конкурси, та мандрівка передбачає два щеплення – тоді школярів вакцинуватимуть.

Станом на 17 липня, в Україні з початку кампанії вакцинації проти коронавірусу провели 4 011 040 щеплень. Одну дозу препарату отримали 2 604 860 громадян, а повністю імунізувалися від захворювання 1 406 180 українців.

Серед них двоє людей отримали перше щеплення за кордоном. За останню добу медичні працівники вакцинували 111 150 українців.