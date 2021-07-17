Станом на 17 липня 2021 року, у Києві виявили 171 новий випадок коронавірусу. Місто досі перебуває серед лідерів за темпами поширення вірусу.

За час пандемії Covid-19 у столиці зафіксували 216 606 випадків небезпечного захворювання.

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря або на гарячу лінію Міністерства охорони здоров’я. За наявності високої температури телефонуйте 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу: