У літню спеку худнути на огірках – те що треба. З них можна приготувати безліч різноманітних страв і напоїв.

Лікар-дієтолог Борис Скачко радить огірки тушкувати або відварювати, тоді вони краще віддають свою воду та краще засвоюються.

Це монодієта, тому спочатку зважте всі за і проти, щоб не нашкодити своєму здоров’ю.

Але вона й ефективна: можна скинути до 10 кг за тиждень.

Плюси

Огірки мають дуже низьку калорійність – всього 15 ккал в 100 г. Щоб переварити їх, організм використовує свої стратегічні запаси жиру.

Клітковина огірків набухає в кишечнику, створюючи ілюзію ситості, та добре впливає на моторику кишечника, вимітаючи з нього все зайве.

Відчуття голоду на деякий час притупляється, організм очищується від токсинів. Огірки майже на 90% складаються з води, в якій розчинені мінеральні солі. За рахунок огіркового соку відновлюється водно-сольовий баланс.

Мінуси

Огіркова дієта – обмежувальна. Вона створює дефіцит поживних речовин, тому її важко витримати і фізично, і психологічно.

Свіжі огірки можуть призводити до загострення хронічних захворювань травної системи. Наприклад, панкреатиту або гастриту. У цьому випадку краще вживати огірки привареними.

Огіркова дієта не підходить людям з хворими нирками і кишечником.

Харчуватися лише одними огірками можуть тільки здорові люди, адже за день потрібно з’їсти близько 1,5 кг огірків із додаванням оливкової олії. При цьому ви отримаєте всього 600 ккал. Тому, якщо мучить голод, пийте кефір.

Легкий варіант дієти:

1 день

Сніданок: вівсянка на воді і грейпфрут

Обід: салат з огірків з оливковою олією і яйцем

Вечеря: тушковані кабачки з овочами, огірки

2 день

Сніданок: 200 мл кефіру, огірки

Обід: салат з капусти з огірками і редискою, яйце

Вечеря: тушковані огірки

3 день

Сніданок: цільнозерновий хліб, огірки

Обід: шматочок індичатини відвареної, салат з огірків з петрушкою і кропом

Вечеря: стакан йогурту, огірки

4 день

Сніданок: твердий сир – 100 г, огірки

Обід: салат з огірків з оливковою олією і яйцем

Вечеря: стакан нежирного кефіру, огірки

5 день

Сніданок: цільнозерновий хліб, огірки

Обід: груша, салат з огірків з оливковою олією і яйцем

Вечеря: відварна риба з рисом, огірки

6 день

Сніданок: цільнозерновий хліб, огірки

Обід: салат з огірків з морквою і оливковою олією

Вечеря: яйце, салат з огірків, помідорів та ріпчастої цибулі з зеленню

7 день

Сніданок: стакан йогурту з ягодами, огірки

Обід: овочевий суп, огірки

Вечеря: відварна риба, нежирний кефір, огірки

Поради дієтолога: